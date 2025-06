Três Lagoas promoverá a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

A 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será realizada, em Três Lagoas, no dia 4 de julho, das 7h às 17h, no auditório Dercir Pedro de Oliveira da UFMS – Campus II, localizado na avenida Ranulpho Marques Leal. O evento é promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (Segov), e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, a conferência tem como objetivo promover o debate e a construção de propostas voltadas à garantia e ampliação dos direitos da pessoa idosa no município, reforçando a importância da participação social e do exercício da cidadania.

O evento é aberto ao público (com inscrições na recepção do local) e contará com apresentações culturais e discussões relevantes, abordando temas como o envelhecimento saudável, o combate ao etarismo, o acesso a políticas públicas e o fortalecimento da rede de proteção à população idosa.