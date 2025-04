Três Lagoas publica convocação de professores aprovados para cargos temporários

Sessenta e quatro professores foram convocados nesta quinta-feira, dia 24 de abril, pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), para a realização de exames admissionais e entrega de documentos. O chamamento refere-se ao artigo 100 da Lei nº 1.609/2000, em caráter temporário.

A Resolução nº 019/SEMAD/2025 foi publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), edição nº 3826, contendo todas as informações das etapas previstas.

Conforme o agendamento estabelecido no documento, os selecionados devem realizar os exames admissionais no Departamento de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida, antigo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e entregar a documentação no setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), no dia 29 de abril (terça-feira).

CADASTRO RESERVA

Visando agilidade na convocação de professores, foi estabelecido um Cadastro Reserva, conforme Anexo III., da resolução. Os candidatos listados serão chamados conforme necessidade, respeitando a ordem de classificação, por meio de contato telefônico, e-mail e WhatsApp.

Para evitar a perda da vaga, os candidatos devem manter seus dados de contato atualizados junto à SEMEC e SEMAD. Aqueles que não forem localizados ou que não manifestarem interesse após o contato serão desclassificados.

A publicação com o detalhamento das etapas está disponível no site da Prefeitura, na opção “DIÁRIO”. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

CARGOS CONVOCADOS

professor de ensino fundamental – 22

professor de educação infantil – 11

professor de ensino fundamental – educação no campo 02

professor de atendimento educacional especializado – 02

professor de língua portuguesa – 02

professor de ciências – 01