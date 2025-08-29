Três Lagoas realiza 2ª Meia Maratona de Combate à Poliomielite em outubro

Três Lagoas sediará no dia 19 de outubro, a 2ª edição da Meia Maratona de Combate à Poliomielite, promovida pelo Rotary Clube Costa Leste. O evento tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da vacinação contra a pólio, doença que, embora controlada, ainda representa risco em diversas partes do mundo.

Segundo o presidente do Rotary, Guilherme Teixeira, em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a corrida busca unir esporte e saúde pública.

“Essa é a segunda corrida que realizamos, para lembrar que o vírus da pólio ainda existe. Em tempos de fake news sobre vacinas, é fundamental reforçar que só a imunização previne a doença”.

A competição terá percursos de 21 km, 10 km, 5 km e caminhada, com largada em frente ao ginásio da Lagoa Maior. Os participantes receberão medalhas, e haverá premiação em dinheiro para os vencedores da meia maratona (21 km): R$ 1.500 para o primeiro lugar, R$ 1.000 para o segundo e R$ 800 para o terceiro, nas categorias masculino e feminino.

O vice-presidente do clube, Tenente Reinaldo Cândido da Silva, destacou a presença de nomes de peso no atletismo.