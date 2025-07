Três Lagoas realiza a 1ª Semana da Agricultura Familiar

Na quinta-feira (24), a programação acontece no Arena Mix, das 7h às 17h, com palestras, capacitações, estandes de empresas parceiras e uma mini praça de alimentação com produtos da agricultura familiar. Também será abordado o trabalho de inspeção municipal e apresentados cases de sucesso de produtores locais.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, promove nos dias 24 e 25 de julho a 1ª Semana da Agricultura Familiar, em homenagem ao Dia Nacional da Agricultura Familiar, comemorado no dia 25. O evento tem como objetivo valorizar, fortalecer e dar visibilidade aos produtores locais por meio de capacitações, exposições e comercialização de alimentos frescos diretamente do campo.

Já na sexta (25), será realizado o Feirão da Agricultura Familiar, na Esplanada da NOB, das 7h às 12h, com a participação de produtores do Cinturão Verde, dos assentamentos Pontal do Faia, 20 de Março, Paulistinha e da região do Arapuá. A população poderá adquirir produtos frescos e de qualidade, além de conhecer os rostos por trás da produção.

A iniciativa conta com o apoio de diversas instituições e empresas parceiras e busca também ampliar o conhecimento dos agricultores sobre políticas públicas, como o fornecimento de alimentos para a merenda escolar.

“Queremos promover a economia circular, fortalecer a agricultura familiar e aproximar o campo da cidade”, concluiu Pivoto.