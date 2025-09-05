Três Lagoas realiza Caravana da Castração entre os dias 9 e 16 de setembro

Entre os dias 9 e 16 de setembro, Três Lagoas receberá a Caravana da Castração, uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Prefeitura Municipal. A ação será realizada no Parque de Exposição, ao lado da Havan, e disponibilizará 1.100 vagas para cães e gatos.

De acordo com a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Maria Fernanda Lima, o objetivo é controlar a população de animais errantes, principalmente os de rua.

“A população cresce descontroladamente. Até então, quem cuidava desse controle eram apenas as protetoras, mas agora o município passa a atuar com políticas públicas para auxiliar nesse processo”, destacou.

As castrações serão realizadas em uma estrutura preparada especialmente para receber os tutores e os animais, com capacidade para atender de 150 a 170 procedimentos por dia. Para participar, os tutores devem realizar cadastro no site sigpet.ms.gov.br e, a partir do dia 8 de setembro, efetuar o agendamento.

Segundo Maria Fernanda, os animais atendidos devem ter entre 6 meses e 8 anos de idade. Animais obesos ou com condições de saúde que impeçam o procedimento não poderão ser castrados.