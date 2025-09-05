Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Campanha

Três Lagoas realiza Caravana da Castração entre os dias 9 e 16 de setembro

A ação será realizada no Parque de Exposição, ao lado da Havan, e disponibilizará 1.100 vagas para cães e gatos

Pedro Tergolino

As castrações serão realizadas em uma estrutura preparada especialmente para receber os tutores e os animais, com capacidade para atender de 150 a 170 procedimentos por dia. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
As castrações serão realizadas em uma estrutura preparada especialmente para receber os tutores e os animais, com capacidade para atender de 150 a 170 procedimentos por dia. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

Entre os dias 9 e 16 de setembro, Três Lagoas receberá a Caravana da Castração, uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Prefeitura Municipal. A ação será realizada no Parque de Exposição, ao lado da Havan, e disponibilizará 1.100 vagas para cães e gatos.

De acordo com a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Maria Fernanda Lima, o objetivo é controlar a população de animais errantes, principalmente os de rua.

“A população cresce descontroladamente. Até então, quem cuidava desse controle eram apenas as protetoras, mas agora o município passa a atuar com políticas públicas para auxiliar nesse processo”, destacou.

As castrações serão realizadas em uma estrutura preparada especialmente para receber os tutores e os animais, com capacidade para atender de 150 a 170 procedimentos por dia. Para participar, os tutores devem realizar cadastro no site sigpet.ms.gov.br e, a partir do dia 8 de setembro, efetuar o agendamento.

Segundo Maria Fernanda, os animais atendidos devem ter entre 6 meses e 8 anos de idade. Animais obesos ou com condições de saúde que impeçam o procedimento não poderão ser castrados.

“É uma cirurgia e precisa de cuidados. O animal deve estar em jejum de seis horas antes do procedimento”, explicou.

Notícias Relacionadas

Além de reduzir o número de animais abandonados, a castração também contribui para o controle de doenças, como a leishmaniose, endêmica na região.

“Castrar é um ato de amor. É dar qualidade de vida ao animal e diminuir os riscos que eles sofrem nas ruas, como atropelamentos e maus-tratos”, reforçou a diretora.

Durante o período da campanha, equipes da Secretaria de Meio Ambiente estarão de plantão em pontos estratégicos da cidade — como o shopping, a feira municipal e o desfile cívico de 7 de Setembro — para auxiliar a população com cadastros e informações.

O telefone de contato para dúvidas é o (67) 99182-3258.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos