Três Lagoas realiza Caravana da Castração entre os dias 9 e 16 de setembro

Entre os dias 9 e 16 de setembro, Três Lagoas receberá a Caravana da Castração, uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Prefeitura Municipal. A ação será realizada no Parque de Exposição, ao lado da Havan, e disponibilizará 1.100 vagas para cães e gatos.
De acordo com a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Maria Fernanda Lima, o objetivo é controlar a população de animais errantes, principalmente os de rua.
“A população cresce descontroladamente. Até então, quem cuidava desse controle eram apenas as protetoras, mas agora o município passa a atuar com políticas públicas para auxiliar nesse processo”, destacou.
As castrações serão realizadas em uma estrutura preparada especialmente para receber os tutores e os animais, com capacidade para atender de 150 a 170 procedimentos por dia. Para participar, os tutores devem realizar cadastro no site sigpet.ms.gov.br e, a partir do dia 8 de setembro, efetuar o agendamento.
Segundo Maria Fernanda, os animais atendidos devem ter entre 6 meses e 8 anos de idade. Animais obesos ou com condições de saúde que impeçam o procedimento não poderão ser castrados.
“É uma cirurgia e precisa de cuidados. O animal deve estar em jejum de seis horas antes do procedimento”, explicou.
Além de reduzir o número de animais abandonados, a castração também contribui para o controle de doenças, como a leishmaniose, endêmica na região.
“Castrar é um ato de amor. É dar qualidade de vida ao animal e diminuir os riscos que eles sofrem nas ruas, como atropelamentos e maus-tratos”, reforçou a diretora.
Durante o período da campanha, equipes da Secretaria de Meio Ambiente estarão de plantão em pontos estratégicos da cidade — como o shopping, a feira municipal e o desfile cívico de 7 de Setembro — para auxiliar a população com cadastros e informações.
O telefone de contato para dúvidas é o (67) 99182-3258.