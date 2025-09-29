Três Lagoas realiza Comitê da Dengue nesta sexta-feira

Na sexta-feira (3), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará mais uma reunião do Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes. O evento é aberto a toda a população.

O Comitê tem como objetivo contribuir na luta contra o Aedes aegypti, discutindo e debatendo ideias para ações de contenção do número de casos suspeitos de Dengue registrados no município.