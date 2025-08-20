Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Três Lagoas realiza Dia D de Prevenção e Combate à Leishmaniose Visceral nesta sexta-feira

A transmissão ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito-palha (Lutzomyia longipalpis) infectada

Redação RCN67

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove nesta sexta-feira (22), das 8h às 11h, o Dia D de Prevenção e Combate à Leishmaniose Visceral, na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Maristela.

A programação inclui diversas atividades voltadas a toda a comunidade, como orientações educativas sobre a doença, palestra sobre posse responsável de animais, microchipagem, vacinação e coleta de sangue para testagem da leishmaniose. A ação é organizada pelos setores de Promoção da Saúde, Endemias, Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Entomologia, todos integrantes da SMS.

Além do evento central, ao longo desta semana a equipe da Saúde também realiza atividades educativas em escolas da rede municipal, como a E.M. General Nelson Custódio e a E.M. Marlene de Noronha. Desde o início de agosto, todas as USFs do município já vêm desenvolvendo Blitz Educativas com usuários do SUS, reforçando informações sobre prevenção e cuidados relacionados à doença.

SOBRE A DOENÇA

A leishmaniose visceral humana (LVH), também conhecida como calazar, é uma doença infecciosa crônica e grave que, se não tratada corretamente, pode levar ao óbito em até 90% dos casos. Entre os sintomas mais comuns estão febre prolongada, perda de peso, fraqueza, aumento do fígado e do baço e anemia.

A transmissão ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito-palha (Lutzomyia longipalpis) infectada. No Brasil, os cães domésticos são os principais reservatórios do parasita. O mosquito encontra condições ideais para se reproduzir em locais com acúmulo de matéria orgânica, como folhas secas, restos de alimentos e madeira em decomposição.

É importante destacar que o cão não transmite a doença diretamente para os seres humanos. A transmissão acontece apenas quando o mosquito infectado se alimenta do sangue do animal e, posteriormente, pica uma pessoa.

Por isso, a SMS reforça a importância dos cuidados com os animais de estimação, tanto para a saúde dos pets quanto para a proteção da saúde pública. O Dia D é mais uma oportunidade para conscientizar e mobilizar a população no combate a essa doença que ainda representa risco à vida e à qualidade de vida da comunidade.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

