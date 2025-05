Três Lagoas realiza entrega de mais de mil kits de materiais a professores da Reme

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), realizou na manhã de segunda-feira (26), a entrega de kits destinados aos professores, que serão distribuídos a todos os educadores da Rede Municipal de Ensino (Reme). A primeira escola municipal contemplada foi a E.M. Maria de Lourdes Lopes, localizada no bairro Vila Piloto.

Durante o evento, o prefeito Cassiano Maia, e a secretária da Semec, Angela Brito, entregaram os kits às diretoras das escolas representadas na solenidade, pelos diretores adjuntos, professor coordenador, especialistas em educação e professores. Segundo a administração municipal, os kits do professor têm como objetivo facilitar as atividades educacionais dos educadores durante o ano letivo.

A diretora da Unidade Escolar, Nayla Marcatto da Costa, expressou sua gratidão ao prefeito e à secretária pela dedicação à educação. “Me sinto muito honrada. Este material vai contribuir significativamente para o desenvolvimento do trabalho que realizamos com as crianças”, afirmou.

Cintia Giselle Baltazar Leal, diretora da E.M. Flausina de Assunção Marinho, também agradeceu pela entrega dos kits e destacou que o material é fundamental para o planejamento e a execução das atividades pedagógicas.

A secretária Angela Brito explicou que todos os diretores e professores receberão os kits até a primeira semana de junho, com o intuito de auxiliar no desenvolvimento das atividades escolares.

Cassiano Maia falou sobre as melhorias que estão sendo implementadas nas escolas e reafirmou seu compromisso em aprimorar a educação no município. “A principal ideia é a evolução da educação. O kit é importante, mas temos outras prioridades para melhorar a educação das crianças. O tempo integral faz parte das nossas metas para alcançar esse objetivo, sempre pensando também nos pais que precisam trabalhar com tranquilidade”, explicou.

Além do prefeito, também participaram da entrega, o secretário de Administração (Semad) Jardel Matos, o secretário Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect), Marcos Junior, o presidente da Câmara Municipal, Antônio Empke e os vereadores Daniel da Farmácia, Fernando Jurado e Marcus Bazé, e representantes das empresas CTG Brasil e Arcelor Mittal.

No total, cerca de 1.063 kits serão entregues em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas.

Conteúdo do Kit do Professor:

– 1 Caderno universitário – 1 matéria

– 1 Agenda escolar

– 1 Caneta esferográfica – azul

– 1 Caneta esferográfica – vermelha

– 1 Caneta esferográfica – preta

– 1 Lápis de escrever