Três Lagoas realiza ‘Mutirão do Primeiro Emprego’ em 30 de maio

Jovens acima dos 18 anos, terão a oportunidade de se candidatar a vaga de empregos de uma indústria em três Lagoas. A iniciativa vem oferecer o primeiro emprego a esses jovens que estão desempregados e não tem experiência profissional.

Os candidatos devem comparecer no ginásio “Prof.ª. Cacilda Acre Rocha”, no dia 30 de maio, das 7h às 16h, munido do currículo e a carteira de trabalho.