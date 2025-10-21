Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

SUSTENTABILIDADE

Três Lagoas realiza o 1º Seminário Estadual da Manga

Evento vai discutir o potencial da manga em Três Lagoas e o uso sustentável da fruta em sistemas agroflorestais e na alimentação escolar

Ana Cristina Santos

Objetivo do evento é mostrar a importância da manga para a economia local e o potencial que Três Lagoas tem para se tornar referência na produção - Foto: Reprodução/TVC HD.
Objetivo do evento é mostrar a importância da manga para a economia local e o potencial que Três Lagoas tem para se tornar referência na produção - Foto: Reprodução/TVC HD.

Três Lagoas vai sediar o 1º Seminário Estadual da Manga, um evento que pretende valorizar o cultivo da fruta no município e incentivar ações de sustentabilidade, empreendedorismo rural e aproveitamento alimentar. A iniciativa é do Instituto Cutia do Cerrado, com apoio da AEMS, universidades, empresas e órgãos ambientais.

O seminário será realizado nos dias 3 e 4 de novembro, no auditório da Aems, com entrada gratuita e aberta ao público. A programação inclui palestras, painéis científicos e uma visita técnica na região de São Paulo. A expectativa é reunir produtores, estudantes, pesquisadores e representantes de instituições ligadas à agricultura e ao meio ambiente.

De acordo com a bióloga Helena Akira, presidente do Instituto Cutia do Cerrado, o objetivo do evento é mostrar a importância da manga para a economia local e o potencial que Três Lagoas tem para se tornar referência na produção. “Nós trabalhamos com a parte socioambiental e sustentabilidade, e Três Lagoas tem manga. Então estamos juntando especialistas e produtores para aprender mais sobre o cultivo, o aproveitamento e o valor nutricional da fruta. A ideia é agregar valor e incentivar a agricultura familiar”, destacou.

Além das discussões técnicas, o seminário pretende despertar o interesse da comunidade para o aproveitamento da fruta em produtos como sucos, bolos, geleias e doces. O evento também deve abordar o uso da manga como complemento alimentar na merenda escolar e o combate ao desperdício, já que grande parte da produção local se perde nos quintais e nas ruas durante o período de safra.

Outro tema em destaque será o sistema agroflorestal, conhecido como SAF, que combina o plantio de manga com o eucalipto. Segundo os organizadores, o modelo permite o aproveitamento de áreas ociosas entre os plantios de eucalipto, diversificando a produção e contribuindo para o equilíbrio ambiental.

O Seminário Estadual da Manga será realizado uma semana antes da COP-30 e faz parte das ações de conscientização sobre sustentabilidade promovidas pela CNBB. A programação completa está disponível nas redes sociais do Instituto Cutia do Cerrado.

