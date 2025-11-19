Três Lagoas realiza o Dia D Municipal de Combate às Arboviroses na quinta-feira

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará, no próximo dia 27 de novembro, o “Dia D Municipal” de Combate às Arboviroses, uma ação essencial no enfrentamento das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya.

O evento acontecerá na praça Senador Ramez Tebet, das 8h às 10h, e contará com diversas atividades educativas e informativas voltadas para a prevenção dessas doenças.

Haverá blitz nos semáforos próximos à praça e nas principais vias da cidade, com distribuição de materiais informativos sobre os cuidados necessários para eliminar os focos do mosquito. Além disso, diversos estandes serão montados na praça, oferecendo orientações sobre o combate ao Aedes aegypti. Entre os expositores estarão a equipe de Entomologia, que apresentará armadilhas e mapas de calor, e a equipe de Promoção da Saúde, com materiais educativos sobre as campanhas de prevenção.

O setor de Endemias também estará presente, expondo diversos equipamentos de combate às arboviroses, como a bomba costal motorizada, bomba manual, bolsas e o BV pesado sobre veículo, que são essenciais para o controle e eliminação de focos do mosquito.