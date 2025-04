Três Lagoas realiza reunião contra Arboviroses na quarta-feira

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), convida toda população para participar da reunião do Comitê de Mobilização e Combate as Arboviroses, que acontece na quinta-feira (30), a partir das 8h.

Excepcionalmente, neste mês o Comitê de Mobilização e Combate as Arboviroses será na quarta-feira (30), por conta do feriado do dia 1º de maio na quinta-feira.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) convida toda população e entidades do setor civil para participar da reunião e contribuir na luta contra o Aedes Aegypti, discutindo e debatendo ideias para ações de contenção do número de casos notificados suspeitos de Dengue, registrados no Município.

É de competência do Comitê acompanhar e estabelecer estratégias de ações voltadas à prevenção e controle das arboviroses; planejar continuamente as atividades de combate à Dengue, Zika vírus e Chikungunya e criar estratégias para o alcance de respostas rápidas frente a epidemias

SERVIÇO

Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti