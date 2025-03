Três Lagoas realiza Segunda Conferência Municipal de Saúde

A Segunda Conferência Municipal de Saúde de Três Lagoas será realizada no dia 11 de abril, na Câmara Municipal, das 9h às 12h. O evento tem como objetivo discutir a saúde do trabalhador e a formulação de políticas públicas para a área. Antes da conferência principal, duas pré-conferências serão promovidas para ampliar a participação dos trabalhadores.

A primeira pré-conferência ocorrerá no dia 1º de abril, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e a segunda, no dia 4 de abril, no Sindicato das Empresas de Celulose, ambas no mesmo horário. A intenção é permitir que profissionais de diferentes setores tenham a oportunidade de contribuir com sugestões e demandas.