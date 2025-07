Três Lagoas realiza ‘Treinão dos Poderes’ para atletas em preparação para a 3ª Corrida dos Poderes

O secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Walter Dias (Hulk), destacou que a Corrida dos Poderes será realizada no dia 26 de outubro, em alusão ao Dia do Servidor Público, com percurso de 5 km de corrida e 3 km de caminhada.

A largada do Treinão será no Ginásio Poliesportivo ‘Eduardo Milanez’ (Ginásio da Lagoa), com trajeto que sobe a avenida Capitão Olinto Mancini até a Eloy Chaves, retornando pela mesma via e contornando a Lagoa Maior. A corrida terá 5 km de percurso, e a caminhada, 3 km, apenas ao redor da lagoa. A participação é gratuita, com inscrições abertas em breve. Serão disponibilizados café da manhã, isotônico e atrações culturais no local.

O evento é uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da primeira-dama Mônica Riedel, a primeira-dama municipal Kelly Abonizio, a Sejuvel, a Fundesporte e a Prefeitura de Três Lagoas. Logo após o Treinão, a população também poderá participar do programa “A Rua é Nossa”, que será realizado na Lagoa com atividades culturais e de lazer.