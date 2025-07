Três Lagoas realizará 1ª Semana da Agricultura Familiar nos dias 24 e 25 de julho

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), em parceria com diversas empresas do município, realizará a 1ª Semana da Agricultura Familiar, com o objetivo principal de incentivar, fortalecer e dar visibilidade à produção da agricultura familiar, reconhecendo seu papel fundamental na segurança alimentar, na geração de renda no campo e no desenvolvimento sustentável da região.

A iniciativa busca ampliar o acesso dos agricultores familiares a conhecimentos técnicos, novas tecnologias, canais de comercialização e políticas públicas, promovendo não apenas o aumento da produção, mas também a melhoria da qualidade de vida no meio rural.

A ação começa no dia 24 de julho, com atividades das 7h às 17h na Arena Mix, e segue no dia 25 de julho, das 7h às 12h, no estacionamento da NOB, no centro da Cidade.