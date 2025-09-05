Três Lagoas recebe 2° Festival Cidade das Águas de Vôlei Adaptado 2025 neste fim de semana

Três Lagoas realizará o 2º Festival Cidade das Águas de Vôlei Adaptado Jogos da Melhor Idade, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de setembro, sábado e domingo. O evento que terá início às 7h no Crase “Coração de Mãe”, visa promover a saúde, o bem-estar e a integração social dos idosos de Três Lagoas e Região.
Com aproximadamente 400 participantes, incluindo atletas, comissão técnica, árbitros e organizadores, o Festival contará com competições em três categorias: masculina e feminina, para as faixas etárias de 45+, 58+ e 68+. As equipes vencedoras receberão troféus e medalhas, celebrando o espírito esportivo.
Além de incentivar a prática de atividades físicas, o Festival proporcionará um ambiente rico em trocas de experiências entre as gerações com mais experiência, destacando a superação e valorização da terceira idade. O evento também reforça o compromisso da Prefeitura de Três Lagoas com a inclusão social.
Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), está se mobilizando para garantir o apoio à segurança e à organização do Festival, que além dos atletas de Três Lagoas, contará com a participação de equipes de municípios como Serviria, Campo Grande, Chapadão do Sul, Rochedo, Araçatuba, Andradina, Lavínia, Auriflama, Dracena e Penápolis.