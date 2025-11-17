Três Lagoas recebe 2ª edição do Hiper Feirão de Imóveis

Três Lagoas sediou a 2ª edição do Hiper Feirão de Imóveis, entre os dias 14 e 16 de novembro, um dos maiores eventos do setor imobiliário de Mato Grosso do Sul. O encontro reuniu empresas, construtoras, imobiliárias, arquitetos, engenheiros e profissionais de diferentes áreas ligadas à construção civil e ao financiamento habitacional.

O evento ocorreu no Shopping Três Lagoas e ofereceu ao público condições especiais para compra da casa própria, além de informações, consultorias e oportunidades de investimento. No total, mais de 30 expositores participaram da feira — número que mais que dobrou em relação ao ano anterior, quando houve 14 participantes.

De acordo com a presidente do Sindicato de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Sindimóveis-MS), Luciana de Almeida, o objetivo do Hiper Feirão é movimentar a economia e facilitar o acesso da população a imóveis com condições diferenciadas.

“O feirão fomenta a economia, movimenta todo o setor e oferece ao público opções diferenciadas para comprar a casa própria. Quem vem ao evento encontra condições especiais”, destacou.

Além de oportunidades de compra, o evento também investiu na capacitação dos profissionais do setor, com palestras exclusivas para corretores. O organizador do Hiper Feirão, Eduardo de Paula Queiroz, destacou o crescimento do mercado em Três Lagoas e o avanço estruturado do evento: