Investimentos

Três Lagoas recebe 2ª edição do Hiper Feirão de Imóveis

O evento aconteceu no Shopping Três Lagoas e ofereceu ao público condições especiais para compra da casa própria

Pedro Tergolino

Em 2024, o evento movimentou mais de R$ 4 milhões em negócios, número que deve ser superado este ano graças ao aumento de visitantes e de expositores. Foto: Reprodução/TVC HD.
Em 2024, o evento movimentou mais de R$ 4 milhões em negócios, número que deve ser superado este ano graças ao aumento de visitantes e de expositores. Foto: Reprodução/TVC HD.

Três Lagoas sediou a 2ª edição do Hiper Feirão de Imóveis, entre os dias 14 e 16 de novembro, um dos maiores eventos do setor imobiliário de Mato Grosso do Sul. O encontro reuniu empresas, construtoras, imobiliárias, arquitetos, engenheiros e profissionais de diferentes áreas ligadas à construção civil e ao financiamento habitacional.

O evento ocorreu no Shopping Três Lagoas e ofereceu ao público condições especiais para compra da casa própria, além de informações, consultorias e oportunidades de investimento. No total, mais de 30 expositores participaram da feira — número que mais que dobrou em relação ao ano anterior, quando houve 14 participantes.

De acordo com a presidente do Sindicato de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Sindimóveis-MS), Luciana de Almeida, o objetivo do Hiper Feirão é movimentar a economia e facilitar o acesso da população a imóveis com condições diferenciadas.

“O feirão fomenta a economia, movimenta todo o setor e oferece ao público opções diferenciadas para comprar a casa própria. Quem vem ao evento encontra condições especiais”, destacou.

Além de oportunidades de compra, o evento também investiu na capacitação dos profissionais do setor, com palestras exclusivas para corretores. O organizador do Hiper Feirão, Eduardo de Paula Queiroz, destacou o crescimento do mercado em Três Lagoas e o avanço estruturado do evento:

“No ano passado, tivemos mais de 20 mil visitantes. Este ano, nossa expectativa é dobrar esse número, principalmente porque saltamos de 14 para 30 expositores e porque o Papai Noel chegou ao shopping no sábado, aumentando o fluxo de pessoas”, afirmou.

O mercado de imóveis segue em expansão no município, impulsionado pelo crescimento populacional, pela chegada de novos empreendimentos e pela abertura de novos bairros.

“Três Lagoas vive um boom imobiliário. O Hiper Feirão dá mais visibilidade à classe dos trabalhadores do setor e reúne, em um só lugar, corretores independentes, construtoras, imobiliárias, materiais de construção e muito mais”, ressaltou Queiroz.

Em 2024, o evento movimentou mais de R$ 4 milhões em negócios, número que deve ser superado este ano graças ao aumento de visitantes e de expositores.

Com o sucesso desta edição, os organizadores já confirmaram que o próximo Hiper Feirão será realizado no final de outubro de 2025, com expectativa de uma estrutura ainda maior e espaço ampliado dentro do shopping.

“A tendência é evoluir ainda mais. Teremos um espaço maior, mais expositores e uma experiência ainda mais completa para quem busca morar ou investir”, reforçou o organizador.

