Três Lagoas recebe 474 doses de vacina contra Vírus Sincicial Respiratório

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR). O primeiro lote, com 673 mil doses, será enviado a todos os estados e ao Distrito Federal. Mato Grosso do Sul receberá 10.755 doses. O lote inicial integra a compra de 1,8 milhão de doses pela pasta. As entregas seguem calendário pactuado com estados e municípios.



A Secretaria de Saúde de Três Lagoas foi até Campo Grande, na quinta-feira (4), buscar 474 doses da vacina que serão distribuídas em todas as Unidades Básicas de Saúde e disponibilizadas às gestantes que já realizam acompanhamento e que se enquadram nos critérios.



De acordo com a secretaria, as doses devem ser distribuídas a partir da próxima segunda-feira (8). A imunização, gratuita, distribuída pelo SUS – Sistema Único de Saúde , destinada, para gestantes a partir da 28ª semana e busca reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos.



A vacina, que na rede privada custa até R$ 1,5 mil, passa a ser produzida no Brasil após acordo entre o Butantan e o laboratório fabricante. O VSR causa 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos. Em 2025, foram 43,2 mil casos de SRAG pelo vírus, com 82,5% das internações em crianças de até dois anos.

Estudos mostram eficácia superior a 80% na prevenção de quadros graves nos primeiros três meses de vida. Gestantes podem tomar a vacina junto com influenza e covid-19.



“Esse é mais um passo decisivo para proteger gestantes e recém-nascidos de uma das infecções respiratórias mais graves do período neonatal. A chegada dessa vacina é uma novidade e reforça o compromisso do SUS com a prevenção e com o cuidado integral das famílias brasileiras”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

eles.



O Ministério da Saúde registrou, até 22 de novembro de 2025, 43,2 mil casos de SRAG por VSR no país. Mais de 35,5 mil internações ocorreram em crianças menores de dois anos, o que representa 82,5% dos casos.



Com a chegada das novas doses às UBS, equipes devem atualizar a vacinação das gestantes, incluindo influenza e covid-19, já que a vacina contra o VSR pode ser aplicada junto a esses imunizantes. Estudos como o Matisse mostram que a imunização materna reduz em 81,8% os casos graves nos primeiros 90 dias de vida do bebê.