Três Lagoas recebe Caravana de Coleta de Resíduos Eletrônicos com sorteio de prêmios

A ação será na avenida Rosário Congro, Esplanada NOB, das 07h às 17h, oferecendo a população a oportunidade de descartar eletrônicos de maneira responsável. Serão aceitos diversos tipos de itens, como computadores, celulares, tablets, impressoras, aparelhos de som e ventiladores, entre outros, que serão reciclados de maneira adequada.

A Prefeitura de Três Lagoas, junto com o Programa Programando o Futuro, irá realizar um evento de grande importância ambiental nos próximos dias 21 e 22 de outubro. A Caravana: Eletrônico Não é Lixo chega à cidade com o objetivo de recolher resíduos eletrônicos e dar um destino correto a equipamentos fora de uso, evitando o descarte inadequado e os danos ambientais que isso pode causar.

Além da coleta, a Caravana também promoverá um sorteio especial ao final do evento, no dia 22, com dois computadores recondicionados como prêmios. A cada item entregue, o participante recebe um cupom para concorrer. Itens de maior porte podem gerar mais de um cupom, e para pilhas, baterias e mídias de CD/DVD, a cada 6 unidades entregues, você também recebe um cupom adicional.

A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do descarte adequado dos resíduos eletrônicos, além de promover a sustentabilidade e a economia circular. Esta é uma excelente oportunidade para fazer o descarte correto dos aparelhos que não são mais utilizados e ainda concorrer a prêmios incríveis.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas