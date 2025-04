Três Lagoas recebe palestra sobre Transtorno do Espectro Autista

No dia 4 de abril, a Câmara Municipal de Três Lagoas sediará uma palestra sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), reunindo especialistas para discutir o tema. A iniciativa faz parte do Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo, promovendo mais compreensão e apoio às famílias afetadas.

O evento contará com a presença de especialistas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que abordarão a importância da informação correta e do acolhimento adequado para pessoas com TEA. A palestra tem como objetivo desmistificar o transtorno, reforçando que ele não é uma doença, mas sim uma condição que requer suporte e estratégias específicas de inclusão.