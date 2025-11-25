Três Lagoas receberá apresentação de concerto de Jazz no dia 5 de dezembro

As atrações culturais de fim de ano já começaram a movimentar Três Lagoas, com peças de teatro, apresentações escolares e eventos musicais. Entre os destaques está um concerto especial de jazz que promete encantar o público no dia 5 de dezembro, no A Capella Cine Teatro.
O músico Marcos Assunção, idealizador do projeto Viola Jazz Standards, será o responsável por conduzir o espetáculo, o primeiro desse formato realizado na cidade. Ele explica que a ideia surgiu após uma apresentação no Bonito Blues & Jazz Festival, onde tocou clássicos do jazz conhecidos como “standards”.
“Eu resolvi montar um concerto só com standards de jazz, interpretados com a viola. E esse primeiro concerto acontece justamente aqui em Três Lagoas, cidade que admiro muito e onde compus várias músicas ao longo dos anos”, destacou Marcos.
Ele se apresenta em trio, acompanhado pelo contrabaixista Henrique Pereira e pelo baterista Oswaldo Martins. As vagas são limitadas, com 40 lugares disponíveis.
O músico ainda apresentou um trecho de Take Five, clássico de Dave Brubeck, dando uma prévia do clima do concerto.