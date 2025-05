Confira a programação dos Jogos Escolares da Juventude

Três Lagoas sediará, a partir desta sexta-feira (16), o maior evento esportivo escolar do Mato Grosso do Sul para a faixa etária de 15 a 17 anos: a primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude MS – edição 2025. A competição definirá os atletas que representarão o Estado na fase nacional.

Os jogos seguem até o dia 1º de junho e serão divididos em três blocos, com disputas de modalidades individuais e coletivas. Entre os dias 16 e 19 de maio, ocorrerão as competições do 1º bloco, com disputas de xadrez, judô, badminton, tênis de mesa, ginástica rítmica e ciclismo.

O campeonato deve movimentar significativamente a economia local, com mais de 3,2 mil participantes — entre atletas, técnicos e dirigentes — representando 63 municípios sul-mato-grossenses.

Durante o evento, os atletas ficarão hospedados em 12 hotéis da cidade. O ponto de encontro para alimentação e recreação será o Complexo Arenamix, que também receberá atividades esportivas e culturais.

Nos 19 a 26 de maio, será a vez das equipes de voleibol e futsal, nas primeiras e segundas divisões. Por fim, entre os dias 26 de maio e 1º de junho, acontecem as disputas de basquetebol, handebol (também em ambas as divisões) e vôlei de praia.

CERIMÔNIA DE ABERTURA

A cerimônia oficial de abertura está marcada para o dia 26 de maio, às 16h, no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”. A escolha da data visa beneficiar os atletas das modalidades coletivas, promovendo um revezamento — diferente de 2024, quando a solenidade ocorreu durante o primeiro bloco de competições.

Neste ano, a cerimônia trará uma proposta diferenciada, com foco no meio ambiente e na sustentabilidade. O cenário será um dos cartões-postais de Três Lagoas, em harmonia com a temática ambiental, alinhada à pauta da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada pelo Brasil em novembro.

PROGRAMAÇÃO – 17 E 18 DE MAIO

As competições serão no sábado e domingo (dias 17 e 18), nos períodos da manhã e da tarde:

• Manhã: a partir das 8h

• Tarde: a partir das 14h

Badminton

Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”

Rua Manoel de Oliveira Gomes, s/n – Bairro Santos Dumont

Ciclismo