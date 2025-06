Três Lagoas receberá nove municípios para as Olimpíadas Especiais das Apaes

Entre os dias 8 e 9 de julho, Três Lagoas será sede das Olimpíadas Especiais das APAEs, um evento que celebra a inclusão, a superação e a alegria por meio do esporte. As olímpiadas é promovida pela Apae de Três Lagoas em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

A competição contará com a participação de cerca de 130 paratletas com deficiência intelectual e/ou múltipla, vindos de nove municípios sul-mato-grossenses, sendo Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Paranaíba, além de Três Lagoas.

Durante os dois dias de evento, os atletas competirão em diversas modalidades esportivas, como atletismo, natação, futsal, tênis de mesa e bocha adaptada, promovendo não apenas o desenvolvimento de habilidades físicas, mas também a socialização, autoestima, confiança e espírito esportivo.