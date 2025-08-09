Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Investimentos

Três Lagoas receberá R$ 76 milhões do Novo PAC para obras de drenagem

Revitalização do Córrego da Onça e melhorias no Jardim Brasília estão entre os principais projetos contemplados

Ana Cristina Santos

Maior volume dos recursos será aplicado na revitalização do Córrego da Onça. Foto: Arquivo.
Maior volume dos recursos será aplicado na revitalização do Córrego da Onça. Foto: Arquivo.

Três Lagoas foi contemplada com R$ 76,7 milhões em investimentos do Novo PAC Seleções, voltados para obras de drenagem urbana e prevenção a desastres naturais. O valor faz parte de um pacote de R$ 486,6 milhões destinados a 21 projetos em 17 municípios de Mato Grosso do Sul, dentro do eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes” do programa federal.

O maior volume dos recursos direcionados ao município, R$ 51,6 milhões, será aplicado na revitalização do Córrego da Onça, que atravessa diversos bairros da cidade e encontra-se em avançado estágio de assoreamento. Os outros R$ 21,1 milhões estão destinados à recuperação e modernização da galeria de águas pluviais do bairro Jardim Brasília, atualmente tomada por mato e lixo.

Segundo o Governo Federal, os projetos contemplados têm como objetivo o manejo adequado das águas pluviais, com a proposta de minimizar os riscos de inundações e alagamentos, cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas. Em Três Lagoas, a canalização e reestruturação do Córrego da Onça são consideradas estratégicas por se tratar de um curso d’água que integra a bacia hidrográfica que dá nome à cidade e corta o perímetro urbano, incluindo a BR-262.

Notícias Relacionadas

Já a intervenção no Jardim Brasília busca resolver um problema histórico de alagamentos em algumas regiões durante o período de chuvas intensas. Mesmo com a existência de obras anteriores de drenagem e piscinões, a água da chuva ainda enfrenta dificuldade de escoamento, o que reforça a necessidade de melhorar a infraestrutura de galerias e garantir maior vazão até o córrego.

O deputado federal Vander Loubet (PT), que acompanha a articulação junto à Casa Civil da Presidência da República, destacou que os projetos foram apresentados em 2023, durante a gestão do ex-prefeito Ângelo Guerreiro. “Com a posse do Cassiano Maia, nosso mandato seguiu dando suporte à equipe da prefeitura, colaborando para a seleção das propostas e aprovação dos recursos”, disse o parlamentar ao Jornal do Povo.

Além de Três Lagoas, outras 16 cidades sul-mato-grossenses foram beneficiadas, incluindo Campo Grande, que recebeu a maior fatia dos recursos (R$ 182,5 milhões), e Ponta Porã, com mais de R$ 33 milhões aprovados para múltiplos projetos. Com a confirmação da aprovação, segundo o deputado, a expectativa é que os projetos avancem para as fases de licitação e execução.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos