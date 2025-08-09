Três Lagoas receberá R$ 76 milhões do Novo PAC para obras de drenagem

Três Lagoas foi contemplada com R$ 76,7 milhões em investimentos do Novo PAC Seleções, voltados para obras de drenagem urbana e prevenção a desastres naturais. O valor faz parte de um pacote de R$ 486,6 milhões destinados a 21 projetos em 17 municípios de Mato Grosso do Sul, dentro do eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes” do programa federal.

O maior volume dos recursos direcionados ao município, R$ 51,6 milhões, será aplicado na revitalização do Córrego da Onça, que atravessa diversos bairros da cidade e encontra-se em avançado estágio de assoreamento. Os outros R$ 21,1 milhões estão destinados à recuperação e modernização da galeria de águas pluviais do bairro Jardim Brasília, atualmente tomada por mato e lixo.

Segundo o Governo Federal, os projetos contemplados têm como objetivo o manejo adequado das águas pluviais, com a proposta de minimizar os riscos de inundações e alagamentos, cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas. Em Três Lagoas, a canalização e reestruturação do Córrego da Onça são consideradas estratégicas por se tratar de um curso d’água que integra a bacia hidrográfica que dá nome à cidade e corta o perímetro urbano, incluindo a BR-262.