Três Lagoas receberá R$ 76 milhões do Novo PAC para obras de drenagem

Três Lagoas foi contemplada com R$ 76,7 milhões em investimentos do Novo PAC Seleções, voltados para obras de drenagem urbana e prevenção a desastres naturais. O valor faz parte de um pacote de R$ 486,6 milhões destinados a 21 projetos em 17 municípios de Mato Grosso do Sul, dentro do eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes” do programa federal.
O maior volume dos recursos direcionados ao município, R$ 51,6 milhões, será aplicado na revitalização do Córrego da Onça, que atravessa diversos bairros da cidade e encontra-se em avançado estágio de assoreamento. Os outros R$ 21,1 milhões estão destinados à recuperação e modernização da galeria de águas pluviais do bairro Jardim Brasília, atualmente tomada por mato e lixo.
Segundo o Governo Federal, os projetos contemplados têm como objetivo o manejo adequado das águas pluviais, com a proposta de minimizar os riscos de inundações e alagamentos, cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas. Em Três Lagoas, a canalização e reestruturação do Córrego da Onça são consideradas estratégicas por se tratar de um curso d’água que integra a bacia hidrográfica que dá nome à cidade e corta o perímetro urbano, incluindo a BR-262.
Já a intervenção no Jardim Brasília busca resolver um problema histórico de alagamentos em algumas regiões durante o período de chuvas intensas. Mesmo com a existência de obras anteriores de drenagem e piscinões, a água da chuva ainda enfrenta dificuldade de escoamento, o que reforça a necessidade de melhorar a infraestrutura de galerias e garantir maior vazão até o córrego.
O deputado federal Vander Loubet (PT), que acompanha a articulação junto à Casa Civil da Presidência da República, destacou que os projetos foram apresentados em 2023, durante a gestão do ex-prefeito Ângelo Guerreiro. “Com a posse do Cassiano Maia, nosso mandato seguiu dando suporte à equipe da prefeitura, colaborando para a seleção das propostas e aprovação dos recursos”, disse o parlamentar ao Jornal do Povo.
Além de Três Lagoas, outras 16 cidades sul-mato-grossenses foram beneficiadas, incluindo Campo Grande, que recebeu a maior fatia dos recursos (R$ 182,5 milhões), e Ponta Porã, com mais de R$ 33 milhões aprovados para múltiplos projetos. Com a confirmação da aprovação, segundo o deputado, a expectativa é que os projetos avancem para as fases de licitação e execução.