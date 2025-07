Três Lagoas reduz 40% da fila de espera por vagas nos CEIs em seis meses

Três Lagoas vive uma transformação histórica na educação infantil. Em menos de seis meses, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), conseguiu reduzir em 40% a fila de espera por vagas nos Centros de Educação Infantil (CEIs) da cidade, beneficiando crianças de 0 a 3 anos.

O número de crianças aguardando vaga foi de 800 (2024) para 452 até junho deste ano (2025), refletindo o comprometimento da atual Administração. Segundo a administração municipal, essa conquista inédita é resultado direto das ações estratégicas implementadas pela gestão desde início deste ano.

“Zerar a fila das CEIs é uma das metas prioritárias do nosso plano de governo”, destacou o prefeito Dr. Cassiano Maia, acrescentando ainda que “os números mostram que com muito trabalho, planejamento e o empenho de toda a Secretaria de Educação estamos avançando com êxito. Essa redução só foi possível graças à gestão eficiente e será consolidada com a construção de novas unidades educacionais e ampliação das vagas, como acontecerá com o CEI Mais Parque, que atenderá um grande número de crianças.”

A coordenadora da Central de Matrículas da Semec, Elisângela Alcalde, detalhou as ações que têm contribuído para essa melhoria, explicando que a equipe realiza um trabalho minucioso no acompanhamento dos dados escolares, visitas periódicas às unidades e contato constante com as famílias.

“Identificamos crianças com mais de 15 faltas sem justificativa e acionamos os responsáveis para esclarecer a situação ou efetuar o desligamento quando necessário. Também realizamos busca ativa quando os alunos apresentam faltas consecutivas acima de três ou quatro dias, abrindo vagas para outras crianças que aguardam na lista”, disse Elisângela.