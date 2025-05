Três Lagoas reforça ações contra arboviroses em reunião do comitê

Na manhã de terça-feira (30), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou mais uma reunião mensal do Comitê de Mobilização e Combate às Arboviroses, com o objetivo de intensificar e articular estratégias de enfrentamento às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. O encontro ocorreu no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM) e reuniu diversos representantes de instituições e setores comprometidos com a saúde pública.

A abertura da reunião foi conduzida pela coordenadora do comitê, coordenadora do setor de Entomologia da SMS, Georgia Medeiros, que reforçou os objetivos da mobilização permanente e apresentou as ações do setor de entomologia, como o monitoramento com armadilhas (larvitrampas e ovitrampas) em residências e bueiros, além da análise de ovos, larvas, pupas e mosquitos adultos coletados.

O coordenador de Endemias da SMS, Alcides Ferreira, apresentou um panorama detalhado da situação epidemiológica no município, com dados comparativos dos anos de 2024 e 2025, mapa de calor com distribuição dos casos, número de hospitalizações, bairros mais afetados, e perfis de faixa etária e sintomas registrados. Ferreira também destacou as ações de controle vetorial, como visitas domiciliares, aplicação de larvicida e adulticida, bloqueios químicos, recolhimento de pneus, uso de drones e o Mutirão da Limpeza, cujos resultados foram demonstrados em imagens.

A coordenadora da Central de Imunização da SMS, Humberta Azambuja, falou sobre a vacinação contra a dengue, atualmente direcionada ao público de 10 a 14 anos de idade, faixa etária mais atingida por casos graves e hospitalizações. Ela apresentou dados comparativos das doses D1 e D2 aplicadas em 2024 e 2025, reforçando a importância da adesão vacinal.

O professor Dr. Mauro Henrique Soares da Silva, do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFMS, apresentou o projeto “Aspectos Socioespaciais e Microclimáticos no combate à dengue em Três Lagoas”, com análises ambientais e socioespaciais que mostram como fatores como urbanização, ondas de calor e ocupação do solo impactam a proliferação do mosquito. Ele também destacou ações de monitoramento com termômetros instalados em pontos estratégicos, estudos sobre reflorestamento e recuperação de nascentes.