Três Lagoas registra 108 ocorrências de incêndios em vegetação neste ano

A fumaça e a fuligem que encobriram Três Lagoas nos últimos dias chamaram a atenção dos moradores e evidenciaram um problema recorrente nesta época do ano, o aumento no número de incêndios urbanos e florestais.

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, entre janeiro e o dia 6 de outubro deste ano foram registradas 108 ocorrências de incêndios em vegetação. O número, no entanto, é menor se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 291 ocorrências.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido, essa queda está diretamente ligada ao trabalho de prevenção e conscientização realizado pelas empresas do setor florestal e de celulose. “Hoje a gente vê uma diminuição muito grande dos incêndios em áreas de eucalipto. As empresas têm investido em monitoramento, câmeras e tecnologia pra proteger as florestas, que são a principal matéria-prima delas. E as campanhas de conscientização têm surtido efeito”, destacou.