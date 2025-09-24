Três Lagoas registra 16 acidentes com coletores de lixo

A Vigilância em Saúde do Trabalhador de Três Lagoas alerta a população para a importância do descarte adequado de materiais perfurocortantes, como agulhas, seringas, lâminas e vidros. O objetivo é reduzir os riscos de acidentes que podem transmitir doenças como hepatite e HIV e garantir a segurança dos trabalhadores da limpeza pública.

A coordenadora do setor, Danielle Ignácio Amorim, orienta que os resíduos sejam armazenados em caixas rígidas, como os “descarpacks”, disponíveis gratuitamente para usuários cadastrados no SUS. Vidros e lâminas devem ser embalados em jornal ou caixas resistentes e identificados antes do descarte.