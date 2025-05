Três Lagoas registra 16 batidas de veículos contra postes de energia elétrica

Ao menos 16 ocorrências acidentais na rede elétrica causadas pela colisão de veículos em postes, foram registradas, em Três Lagoas, neste ano. De acordo com a concessionária Neoenergia Elektro, os casos ocorreram entre os meses de janeiro e abril, e geraram transtornos aos moradores, que sofreram interrupções do fornecimento de energia para os imóveis. O levantamento aponta que o número é 23% maior comparado ao mesmo período do ano passado.

Dependendo da gravidade do acidente, as equipes precisam também aguardar a realização dos trabalhos da perícia policial para poder então iniciar o trabalho de manutenção. Dada a importância do tema, a concessionária os cuidados que devem ser tomados durante um acidente com poste de energia e promove a campanha de prevenção “Maio Amarelo”.

De acordo com o levantamento, no último ano, foram aproximadamente 2,6 mil ocorrências acidentais na rede elétrica por conta de acidentes, nas cidades atendidas pela concessionária em Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Nos quatro meses de 2025, já foram 926 registros causados pelo mesmo motivo, gerando uma média diária de 7,8 ocorrências. As colisões, além de resultarem na interrupção do fornecimento de energia, demandam horas de serviços das equipes da empresa. Isso inclui a substituição de postes, reconstruções de rede de distribuição e restabelecimento da energia. Serviços complexos e que demandam tempo e esforço dos times.

A principal orientação de segurança em casos de acidentes envolvendo postes é que, se cabos forem partidos e vierem ao solo, é importante que as pessoas permaneçam no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento por parte das equipes da Neoenergia Elektro. Com o impacto, os cabos de energia podem se romper e cair no veículo ou no chão. Além do risco à segurança, os responsáveis pelos acidentes devem arcar com os danos causados ao patrimônio da concessionária. Os valores ficam em torno de R$ 3 mil e contemplam o poste, estruturas, fios e equipamentos dos pontos danificados.

A concessionária alerta também que, em caso de acidente com poste da rede elétrica, é fundamental acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Neoenergia Elektro por meio do número 0800 701 01 02.

E para evitar colisões contra postes, a Neoenergia Elektro destaca importantes dicas no trânsito:

– Mantenha o veículo com a manutenção em boas condições, verificando o estado dos pneus, dos freios, dos faróis e dos retrovisores.