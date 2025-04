Três Lagoas registra 21 casos de abusos sexuais

A quantidade de casos de abuso sexual continua alta e em crescimento em Três Lagoas. Na última semana, duas ocorrências envolvendo crianças deixaram a população perplexa e reacenderam debates sobre as políticas públicas voltadas ao combate desse tipo de crime. Dados obtidos pelo portal RCN 67 revelam que 21 casos foram registrados neste ano, sendo 13 deles envolvendo crianças de 0 a 10 anos de idade. As demais vítimas são adolescentes, adultos e até idosos, conforme aponta o levantamento do setor de estatística da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS).

REVOLTANTE

No dia 20 de abril, um bebê de 10 meses foi abusado sexualmente na casa da bisavó. A menina está internada e, após exames clínicos, o estupro foi confirmado. O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar Municipal. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança deixou a filha sob os cuidados da bisavó, por volta das 20h do sábado (19), para sair com amigas. Ao buscá-la na manhã seguinte, estranhou seu comportamento e notou inchaço nas partes íntimas. Foi então que levou a menina ao hospital e acionou a polícia.

A violência ocorreu na casa da bisavó, e o principal suspeito, de 58 anos, é o companheiro da idosa, que reside no local há 10 anos. Ele foi preso em flagrante na manhã do dia 21, após os laudos médicos e periciais confirmarem lesões compatíveis com abuso.

O conselheiro tutelar Paulo Molina explicou que o crime se enquadra como estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. A pena pode ultrapassar oito anos de prisão, já que o delito é classificado como hediondo. Ele informou que novas denúncias estão chegando ao Conselho Tutelar após a ocorrência.