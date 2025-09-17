Três Lagoas registra 27 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2025

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou nesta terça-feira (16) o Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de 2025. O levantamento aponta que, desde o início do ano, o município já registrou 393 hospitalizações pela doença.
Do total de casos, 349 pacientes já se recuperaram, 17 ainda estão em análise e 27 evoluíram para óbito.
O boletim também apresenta a evolução dos casos semana a semana. O pico das hospitalizações ocorreu entre a 20ª e a 24ª semana epidemiológica, quando foram registradas as maiores concentrações de notificações.
A análise por faixa etária revela que a maior incidência de casos está entre crianças de 5 a 9 anos (87 registros), seguidas pelos adultos de 25 a 44 anos (64 registros) e bebês de 0 a 1 ano (60 registros). Também se destacam os grupos de 70 a 79 anos (38), 10 a 19 anos (34) e 60 a 69 anos (29).
A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação contra a Influenza e demais medidas preventivas para reduzir o risco de agravamento dos casos respiratórios, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com comorbidades.