Três Lagoas registra 27 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2025

Município registrou 393 hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2025

Ana Cristina Santos

Município registrou 393 hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2025
Município registrou 393 hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2025

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou nesta terça-feira (16) o Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de 2025. O levantamento aponta que, desde o início do ano, o município já registrou 393 hospitalizações pela doença.

Do total de casos, 349 pacientes já se recuperaram, 17 ainda estão em análise e 27 evoluíram para óbito.

O boletim também apresenta a evolução dos casos semana a semana. O pico das hospitalizações ocorreu entre a 20ª e a 24ª semana epidemiológica, quando foram registradas as maiores concentrações de notificações.

A análise por faixa etária revela que a maior incidência de casos está entre crianças de 5 a 9 anos (87 registros), seguidas pelos adultos de 25 a 44 anos (64 registros) e bebês de 0 a 1 ano (60 registros). Também se destacam os grupos de 70 a 79 anos (38), 10 a 19 anos (34) e 60 a 69 anos (29).

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação contra a Influenza e demais medidas preventivas para reduzir o risco de agravamento dos casos respiratórios, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

