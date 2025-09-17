Três Lagoas registra 27 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2025

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou nesta terça-feira (16) o Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de 2025. O levantamento aponta que, desde o início do ano, o município já registrou 393 hospitalizações pela doença.

Do total de casos, 349 pacientes já se recuperaram, 17 ainda estão em análise e 27 evoluíram para óbito.

O boletim também apresenta a evolução dos casos semana a semana. O pico das hospitalizações ocorreu entre a 20ª e a 24ª semana epidemiológica, quando foram registradas as maiores concentrações de notificações.