Três Lagoas registra aumento nos acidentes de trabalho e alerta para descarte correto de materiais perfurocortantes

O Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, celebrado em 27 de Julho, reforça a importância da saúde e segurança no ambiente laboral. Em Três Lagoas, os dados preocupam. De janeiro até o mês de julho, já foram registrados 522 acidentes relacionados ao trabalho, número superior ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 499 ocorrências. Neste ano, dois óbitos foram registrados.

A coordenadora da Vigilância em Saúde do Trabalhador, Poliana Cestari, alerta que os principais registros envolvem acidentes de trajeto, especialmente no trânsito, e também situações em setores como a construção civil. “Nós temos muitos acidentes com motoristas ou com trabalhadores indo e vindo do trabalho, além dos que acontecem diretamente no canteiro de obras, por exemplo”, explicou.

Outro ponto que tem gerado preocupação é o aumento de ocorrências envolvendo coletores de lixo. “Nos últimos meses, observamos mais acidentes com agulhas, seringas descartadas de forma incorreta, além de vidros e objetos cortantes. Infelizmente, já tivemos casos graves entre esses trabalhadores”, destacou Poliana.

A coordenadora reforça que o descarte adequado de materiais perfurocortantes é responsabilidade de todos. Seringas e agulhas devem ser descartadas em coletores específicos disponíveis nas unidades de saúde, e materiais como vidros quebrados precisam ser embalados corretamente, em recipientes rígidos, lacrados e identificados.