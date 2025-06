Três Lagoas registra crescimento de quase 870% no PIB em duas décadas

O município de Três Lagoas, no Leste de Mato Grosso do Sul, viveu uma verdadeira transformação econômica nas últimas duas décadas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que o Produto Interno Bruto (PIB) da cidade saltou de R$ 1,34 bilhão em 2002 para R$ 13,05 bilhões em 2021 — um crescimento de impressionantes 870% no período.

Essa expansão coloca Três Lagoas entre os maiores polos de desenvolvimento do estado, graças a uma combinação de fatores como industrialização acelerada, atração de grandes empreendimentos nacionais e internacionais, investimentos em infraestrutura e diversificação da economia.

De economia média à liderança regional

Em 2002, com um PIB de pouco mais de R$ 1,3 bilhão, Três Lagoas ainda apresentava um perfil econômico fortemente ligado a pecuária, comércio e serviços locais. A virada começou a se desenhar com os investimentos do setor de papel e celulose, a partir de meados da década de 2000. Em 2009, o PIB já havia mais que dobrado, atingindo R$ 2,82 bilhões.

O salto mais significativo, no entanto, ocorreu entre 2010 e 2013, quando o município viu seu PIB crescer de R$ 3,91 bilhões para R$ 6,49 bilhões — alta de quase 66% em apenas três anos. Esse avanço coincide com a instalação de grandes indústrias, como a Fibria (hoje Suzano), que impactaram diretamente a geração de emprego, renda e arrecadação de impostos.

Crescimento contínuo

Mesmo em períodos de crise econômica nacional, como em 2015 e 2016, Três Lagoas manteve sua trajetória ascendente. Em 2015, o PIB local foi de R$ 7,86 bilhões e, em 2016, ultrapassou R$ 9,2 bilhões. Em 2018, a economia da cidade atingiu R$ 11,5 bilhões — mais de oito vezes o valor registrado em 2002.

Pandemia não freou avanço

Durante a pandemia de Covid-19, muitos municípios brasileiros enfrentaram retração econômica. Três Lagoas, no entanto, seguiu na contramão. Em 2020, o PIB saltou para R$ 11,6 bilhões e, em 2021, bateu recorde: R$ 13,05 bilhões.