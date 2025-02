Três Lagoas registra mais de três mil ações trabalhistas em 2024

As horas extras foram o tema mais recorrente nos processos julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-MS) em 2024, incluindo Três Lagoas. Segundo o ranking de assuntos do Processo Judicial Eletrônico, o estado registrou 8.783 ações sobre o tema no ano passado, um aumento de 57,5% em relação a 2023, quando foram 5.575 processos.

A legislação trabalhista, por meio dos artigos 57 a 61 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), estabelece as regras para jornada, compensação e pagamento de horas extras.

Outro tema de grande impacto na Justiça do Trabalho foi o adicional de insalubridade, que ocupou o segundo lugar no ranking, com 6.905 processos em 2024, um aumento de 48,3% em comparação aos 4.658 registros de 2023. A NR-15, do Ministério do Trabalho, define os critérios para caracterização da insalubridade, garantindo adicionais de 10%, 20% ou 40% do salário-mínimo, dependendo do grau de exposição ao risco.

Outros temas de destaque no ano passado incluíram:

Verbas rescisórias – 5.695 processos;

Indenização por dano moral – 5.134 processos;