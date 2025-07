Três Lagoas registra quase mil acidentes de trânsito no 1ºsemestre e cinco mortes

O trânsito de Três Lagoas voltou a preocupar autoridades e a população com os números do primeiro semestre de 2025. De acordo com a Polícia Militar, foram registrados 975 acidentes nos primeiros seis meses do ano, sendo 585 sem vítimas e 390 com vítimas. Cinco desses acidentes terminaram em morte. Todos os casos fatais envolveram motocicletas e as vítimas foram quatro homens e uma mulher. O último acidente com morte foi registrado no sábado passado no cruzamento da avenida Capitão Olyntho Mancini, com a rua Generoso Siqueira, no centro da cidade. Um jovem de 20 anos morreu após colidir com sua motocicleta em carro que teria desrespeitado a sinalização no cruzamento.

Segundo o levantamento do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, os tipos de veículos mais envolvidos nos acidentes são motos (282), carros (270) e bicicletas elétricas (61). O diretor municipal de Trânsito, José Aparecido de Moraes, alerta que a grande maioria das ocorrências é resultado da imprudência dos próprios condutores.

“Infelizmente, 99,9% dos acidentes que ainda ocorrem em Três Lagoas são de responsabilidade total dos condutores. As vias da cidade estão muito bem sinalizadas, temos investido em redutores de velocidade, novos semáforos, mas o que falta é responsabilidade de quem utiliza essas vias”, afirma.