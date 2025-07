Três Lagoas registra queda na taxa de fecundidade

Três Lagoas segue a tendência estadual e nacional de queda na fecundidade, conforme revelou o Censo Demográfico 2022, denominado de Fecundidade, divulgado pelo IBGE. No município, das cerca de 56 mil mulheres com 12 anos ou mais de idade, 37 mil tiveram filhos, o que representa 66,6% desse grupo. Em 2010, esse percentual era de 69%, o que mostra uma redução na proporção de mulheres com filhos.

A média de filhos por mulher também caiu, passou de 1,9 em 2010 para 1,6 em 2022. O número está abaixo da taxa de reposição populacional considerada ideal, de 2,1 filhos por mulher. A chefe da seção de disseminação de informações do IBGE/MS, Elenice Cristaldo Cano, destacou que Três Lagoas acompanha a mesma trajetória observada no restante do estado e do país.