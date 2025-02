Três Lagoas registrou a abertura de 549 empresas

unta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), Três Lagoas registrou a abertura de 549 novas empresas em 2024. O crescimento do empreendedorismo na cidade demonstra um ambiente favorável para os negócios, com destaque para setores de serviços, comércio e indústria.

Um exemplo desse movimento é o Instituto Visão Solidária (IVS), inaugurado em 2023 na cidade. A gerente da unidade, Aline Matias, ressalta que o foco da empresa é a democratização do acesso a óculos de qualidade por preços acessíveis. “A decisão de abrir uma unidade aqui foi baseada em um estudo de mercado que indicou a demanda local por uma nova ótica com preços justos”, explica. Segundo ela, o instituto foi bem recebido pela população e tem conquistado clientes fiéis.

Outro exemplo é uma rede de lojas de roupa de São Paulo, que inaugurou uma filial em Três Lagoas em setembro. A gerente Daiane Medeiros conta que a decisão foi motivada pelo crescimento econômico da cidade e pelo potencial do mercado local. “O comércio de Três Lagoas é muito forte, e percebemos uma grande demanda por nossos produtos, especialmente jeans. Desde a inauguração, o movimento tem sido excelente”, destaca.

Apesar do saldo positivo, o número de empresas encerradas também aumentou. Em 2024, foram 313 fechamentos, comparados a 240 no ano anterior. No entanto, a diferença entre aberturas e encerramentos reforça a tendência de crescimento.

Os dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul indicam que o estado também registrou um recorde na abertura de empresas. Em 2024, foram 11.164 novos empreendimentos, um aumento de 10,34% em relação a 2023. O setor de serviços liderou com 71,3% das novas empresas, seguido pelo comércio (24,91%) e pela indústria (3,79%).

De acordo com o diretor-presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, a digitalização dos processos e a capacitação de profissionais contribuíram para esse crescimento. “Hoje, conseguimos concluir o registro de uma empresa em uma média de 5 horas, um avanço significativo comparado ao tempo que se levava anteriormente”, afirma. Entre os municípios que mais se destacaram estão Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, consolidando-se como importantes polos econômicos do estado. (Ana Cristina Santos)