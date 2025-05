Neste sábado (24), acontece a 2ª Caminhada da Paz no Trânsito, que está sendo organizado pela equipe multifuncional da Secretária Municipal de Saúde, em parceria com o Diretório de Trânsito, da Prefeitura de Três Lagoas.

A concentração será às 7h em frente da Associação de moradores do bairro Paranapungá, o evento, que integra as ações do Maio Amarelo, busca conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito.