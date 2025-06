Três Lagoas retoma cronograma do Mutirão da Limpeza no bairro Interlagos

Retornaram nesta semana, no Bairro Interlagos, as atividades do Mutirão da Limpeza — uma ação da Prefeitura de Três Lagoas, realizada por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra). A iniciativa tem como objetivo eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões.

O Mutirão esteve temporariamente suspenso devido a problemas mecânicos no caminhão responsável pela transferência das caçambas. Por esse motivo, apenas parte das caçambas previstas foi instalada nas ruas do Interlagos, o que inviabilizou a continuidade integral dos trabalhos.

Com a conclusão dos reparos, a Prefeitura retomou o cronograma regular do Mutirão no bairro nesta segunda-feira, 23 de junho, e a ação seguirá até o dia 7 de julho, à disposição dos munícipes.

O QUE PODE SER DESCARTADO NAS CAÇAMBAS?