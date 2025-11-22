Três Lagoas reunirá setor citrícola para debater expansão da cultura no Estado

A citricultura ganha novo impulso em Mato Grosso do Sul com a realização, nos dias 10 e 11 de dezembro, de dois encontros voltados ao fortalecimento técnico, produtivo e estratégico da cadeia dos citros. As atividades acontecem no Espaço Sesi, em Três Lagoas, reunindo especialistas, produtores, autoridades e representantes das principais instituições do setor.

A iniciativa é organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semadesc), em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas e com apoio da Fundecitrus, Famasul, Fiems e Sebrae, marcando mais um capítulo da expansão do cultivo de laranja no Estado, hoje considerado uma das novas áreas promissoras para o avanço da atividade no país.

PROGRAMAÇÃO

O evento tem início no dia 10 de dezembro, com o Encontro Regional de Capacitação em Citricultura, direcionado a equipes técnicas e de fiscalização dos municípios da região. O objetivo é alinhar conceitos, atualizar procedimentos e reforçar práticas essenciais para o desenvolvimento sustentável dos pomares.



A programação ocorre de forma contínua ao longo da tarde, com abertura às 14h e uma série de painéis temáticos: panorama atual e oportunidades da citricultura; principais doenças e medidas de defesa sanitária, como psilídeo e greening; regras, diretrizes e políticas públicas que orientam o manejo e a fiscalização da cultura no Estado.



O encontro reforça ações fundamentais de proteção fitossanitária e busca uniformizar procedimentos entre as equipes municipais.



Citrus Summit

No dia 11 de dezembro, será realizado o Mato Grosso do Sul Citrus Summit, encontro que reúne grandes nomes da citricultura nacional e autoridades estaduais para discutir estratégias de crescimento, atração de investimentos e consolidação da nova fronteira citrícola.