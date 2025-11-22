Três Lagoas reunirá setor citrícola para debater expansão da cultura no Estado

A citricultura ganha novo impulso em Mato Grosso do Sul com a realização, nos dias 10 e 11 de dezembro, de dois encontros voltados ao fortalecimento técnico, produtivo e estratégico da cadeia dos citros. As atividades acontecem no Espaço Sesi, em Três Lagoas, reunindo especialistas, produtores, autoridades e representantes das principais instituições do setor.
A iniciativa é organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semadesc), em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas e com apoio da Fundecitrus, Famasul, Fiems e Sebrae, marcando mais um capítulo da expansão do cultivo de laranja no Estado, hoje considerado uma das novas áreas promissoras para o avanço da atividade no país.
PROGRAMAÇÃO
O evento tem início no dia 10 de dezembro, com o Encontro Regional de Capacitação em Citricultura, direcionado a equipes técnicas e de fiscalização dos municípios da região. O objetivo é alinhar conceitos, atualizar procedimentos e reforçar práticas essenciais para o desenvolvimento sustentável dos pomares.
A programação ocorre de forma contínua ao longo da tarde, com abertura às 14h e uma série de painéis temáticos: panorama atual e oportunidades da citricultura; principais doenças e medidas de defesa sanitária, como psilídeo e greening; regras, diretrizes e políticas públicas que orientam o manejo e a fiscalização da cultura no Estado.
O encontro reforça ações fundamentais de proteção fitossanitária e busca uniformizar procedimentos entre as equipes municipais.
Citrus Summit
No dia 11 de dezembro, será realizado o Mato Grosso do Sul Citrus Summit, encontro que reúne grandes nomes da citricultura nacional e autoridades estaduais para discutir estratégias de crescimento, atração de investimentos e consolidação da nova fronteira citrícola.
A abertura está marcada para 8h, com palestra magna do professor Marcos Fava Neves, referência internacional em agronegócio e especialista em frutas cítricas. Ele abordará tendências, desafios e perspectivas de expansão da atividade.
Ao longo da manhã, painéis vão tratar de: políticas públicas, defesa sanitária e práticas ESG; combate ao HLB e novas perspectivas de controle; produção, mercado e planejamento de novos pomares.
À tarde, os participantes seguem para uma visita técnica na Fazenda Paraíso, em Três Lagoas, propriedade de Eduardo Sgob, pioneiro na implantação de pomares profissionais na região. O dia de campo permitirá contato direto com técnicas de manejo, implantação e estratégias preventivas contra doenças que afetam pomares em outras regiões do país.
Expansão
De acordo com o secretário-executivo da Semadesc, Rogério Beretta, o avanço da citricultura no Estado tem chamado a atenção de produtores de outras regiões, especialmente de São Paulo. Segundo Beretta, Mato Grosso do Sul já soma 35 mil hectares em projetos de plantio de laranja, dos quais cerca de 20 mil hectares estão autorizados pela Iagro para início imediato de implantação.
Beretta destacou que esse movimento consolida Três Lagoas e municípios vizinhos como polos estratégicos para o crescimento da atividade. Entre os atrativos estão áreas disponíveis, condições climáticas favoráveis e estrutura logística conectada a indústrias processadoras.
Ao destacar a importância da cadeia, o secretário aponta a citricultura como forte geradora de empregos diretos. A estimativa é de um trabalhador para cada cinco hectares de laranja plantados, fator que reforça o impacto econômico e social da nova cultura no Estado.