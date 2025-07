Três Lagoas se aproxima de 100% de ruas pavimentadas

A prefeitura já está em diálogo com empresários do setor imobiliário que querem investir em regiões como no fundo dos conjuntos habitacionais Novo Oeste. Segundo ele, a pavimentação é um catalisador de desenvolvimento urbano e econômico.

Além disso, a região do Vila Haro está em fase final de pavimentação, com atraso causado por postes no alinhamento das vias. Já o Vila Alegre e o entorno do parque de exposições estão recebendo asfalto e drenagem em todas as ruas, por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal. A expectativa é de concluir todas as etapas até Baldomero Leituga nos próximos meses.

Três Lagoas vive um momento importante na infraestrutura urbana. Com cerca de 40 contratos em andamento e mais de R$ 200 milhões em investimentos, o município se aproxima da meta de 100% de pavimentação nas áreas urbanas, o que deve ser alcançado até o fim de 2026. É o que afirma o secretário municipal de Infraestrutura, Osmar Dias, durante entrevista concedida no bairro Jardim das Violetas, um dos locais que simbolizam essa transformação.

Pavimentação e drenagem

Além do asfalto, a infraestrutura entregue conta com drenagem adequada. Osmar destaca que em locais como o Jardim das Violetas, antes assolados por alagamentos e lama, só foi possível iniciar as obras após a conclusão da macrodrenagem na região, um investimento de R$ 54 milhões.

Para garantir a durabilidade do pavimento, a prefeitura utiliza diferentes técnicas, como base com solo-cimento e pedra rolada, dependendo do tipo de solo de cada bairro. A fiscalização é rígida. “A gente acompanha toda a execução, desde a base até a espessura do pavimento. Entregamos um asfalto com 100% de qualidade”, garante.

Apesar dos avanços, o secretário aponta que a colaboração da população é essencial. “Sem calçada, a água infiltra e compromete a pavimentação. Fora o acúmulo de terra e lixo que suja a rua e gera reclamações. A prefeitura faz sua parte, mas é preciso que cada cidadão também faça a sua.”

Obras futuras e gargalos

Entre as próximas ações, sete novas obras devem ser iniciadas ainda este ano. “Temos algumas regiões aguardando licitação, como o Maristela e o Flamboyant, que estão na fase de habilitação”, explicou Osmar. Ele reconhece que parte das críticas da população em relação a demora, se dá por não compreender o trâmite legal e burocrático dos contratos públicos.

Em relação à drenagem, o secretário afirma que ainda há gargalos antigos, como na região da rua Antônio Estevão Leal e fundos do Alvorada, mas que estão sendo solucionados gradualmente com obras de contenção e caixas de amortização. No entanto, os desafios maiores estão nas futuras macrodrenagens dos córregos Onça e Brasília, estimadas em R$ 100 milhões. A gestão já está em busca de recursos federais para essas intervenções.

Com 94% da cidade já pavimentada, a meta do prefeito Cassiano Maia é entregar 100% das vias urbanas com asfalto e drenagem até o fim do próximo ano. Para 2026, acreditamos que o ritmo continua, com mais de R$ 200 milhões sendo investidos novamente. Três Lagoas está no caminho certo”, destaca o secretário.