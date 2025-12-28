Três Lagoas se aproxima de um veículo por habitante e vê crescer infrações no trânsito

O número de veículos em circulação em Três Lagoas tem crescido de forma contínua ao longo dos últimos anos, acompanhando o avanço populacional do município e refletindo diretamente no aumento das infrações e dos acidentes de trânsito registrados diariamente na cidade. Os dados oficiais mostram que o município se aproxima da marca de um veículo por habitante, cenário que impõe novos desafios à mobilidade urbana e à segurança viária. Em 2011, Três Lagoas contava com 44.466 veículos cadastrados junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS). Quatro anos depois, em 2015, a frota saltou para 75.235 veículos. Em 2024, o número chegou a 103.670 e, ao final de 2025, alcançou aproximadamente 107,9 mil veículos, conforme dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Atualmente, o município possui 143.523 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que evidencia a alta relação entre população e quantidade de veículos, sem considerar a frota flutuante que circula diariamente pela cidade.

Esse crescimento expressivo da frota tem impacto direto no trânsito local. As infrações aumentaram e os acidentes são registrados diariamente. Somente neste ano, oito mortes já foram contabilizadas no trânsito de Três Lagoas, reforçando o alerta das autoridades para a necessidade de maior conscientização dos condutores. Na tentativa de reduzir os índices de infrações e acidentes, o Detran/MS implantou radares eletrônicos em pontos estratégicos da cidade. De acordo com o órgão, cerca de 60 mil infrações de trânsito foram registradas neste ano pelos equipamentos instalados no município. Do total de autuações, mais de 40 mil correspondem a condutores flagrados trafegando acima do limite de velocidade em até 20%.