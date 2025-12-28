Três Lagoas se aproxima de um veículo por habitante e vê crescer infrações no trânsito

O número de veículos em circulação em Três Lagoas tem crescido de forma contínua ao longo dos últimos anos, acompanhando o avanço populacional do município e refletindo diretamente no aumento das infrações e dos acidentes de trânsito registrados diariamente na cidade. Os dados oficiais mostram que o município se aproxima da marca de um veículo por habitante, cenário que impõe novos desafios à mobilidade urbana e à segurança viária. Em 2011, Três Lagoas contava com 44.466 veículos cadastrados junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS). Quatro anos depois, em 2015, a frota saltou para 75.235 veículos. Em 2024, o número chegou a 103.670 e, ao final de 2025, alcançou aproximadamente 107,9 mil veículos, conforme dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Atualmente, o município possui 143.523 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que evidencia a alta relação entre população e quantidade de veículos, sem considerar a frota flutuante que circula diariamente pela cidade.
Esse crescimento expressivo da frota tem impacto direto no trânsito local. As infrações aumentaram e os acidentes são registrados diariamente. Somente neste ano, oito mortes já foram contabilizadas no trânsito de Três Lagoas, reforçando o alerta das autoridades para a necessidade de maior conscientização dos condutores. Na tentativa de reduzir os índices de infrações e acidentes, o Detran/MS implantou radares eletrônicos em pontos estratégicos da cidade. De acordo com o órgão, cerca de 60 mil infrações de trânsito foram registradas neste ano pelos equipamentos instalados no município. Do total de autuações, mais de 40 mil correspondem a condutores flagrados trafegando acima do limite de velocidade em até 20%.
Outras ocorrências envolvem excesso de velocidade acima de 20% e até 50% do permitido, além de casos em que o limite foi ultrapassado em mais de 50%. O limite máximo de velocidade nas vias monitoradas por radares é de 40 km/h. Quando o condutor excede esse limite em mais de 50%, a penalidade prevê a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme estabelece a legislação de trânsito. Para o diretor do Departamento de Trânsito, José Aparecido de Moraes, o número de infrações chama a atenção, mas retrata o comportamento diário de parte dos motoristas. Segundo ele, muitos condutores ainda insistem em desrespeitar as normas básicas de circulação. Moraes afirma que, embora os números sejam elevados, estão até abaixo do que se imaginava inicialmente, e reforça que o objetivo é reduzir esses índices, e não ampliá-los.
O diretor destaca que a principal solução para diminuir as infrações é o cumprimento das regras de trânsito. Ele ressalta que respeitar a legislação é uma forma de preservar a própria vida e a de terceiros. Moraes também rebate críticas recorrentes aos radares, afirmando que somente quem ultrapassa os limites estabelecidos é penalizado. De acordo com ele, toda infração gera uma consequência prevista em lei. Para Moraes, os radares cumprem um papel fundamental na redução de acidentes e na mudança de comportamento dos condutores. Ele defende o uso dos equipamentos como complemento às campanhas educativas, especialmente quando estas não produzem o efeito esperado. Segundo o diretor, a combinação de fiscalização e conscientização é essencial para tornar o trânsito de Três Lagoas mais seguro diante do crescimento acelerado da frota de veículos.