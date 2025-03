Três Lagoas se despede de ex-diretora do Hospital Auxiliadora, Norma Romancini

Norma desempenhou um papel significativo na administração do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) e no desenvolvimento da saúde em Três Lagoas. Ela esteve à frente da direção-geral da unidade de 1988 a 2005 e retornou em 2016, permanecendo até 2019.

O Hospital Auxiliadora e a comunidade das Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora comunicaram, com pesar, o falecimento da ex-diretora da instituição, Norma Romancini, na madrugada desta quinta-feira (27).

Em reconhecimento ao seu trabalho, o Centro Avançado de Hemodiálise do hospital leva seu nome. Durante a comemoração do centenário do Hospital Auxiliadora, em 2019, a irmã foi homenageada por sua dedicação à instituição e à comunidade.