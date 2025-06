Três Lagoas se destaca durante os Jogos da Melhor Idade

A delegação de Três Lagoas demonstrou grande destaque nos recentes Jogos da Melhor Idade, em Campo Grande, conquistando diversas medalhas em várias modalidades e emocionando com histórias de superação e dedicação.

Entre os atletas que brilharam, está a professora aposentada de 60 anos, Cristina Aparecida Faria Modesto, que encontrou no esporte uma nova fase da vida. Representando Três Lagoas no vôlei adaptado e no tênis de mesa, Aparecida conquistou a medalha de prata no tênis de mesa, modalidade na qual já é referência, acumulando títulos para a cidade. Ela relata que a prática esportiva, como o tênis de mesa, melhora a coordenação motora, agilidade, reflexos, equilíbrio e mobilidade, além de ser um exercício cardiovascular leve que não sobrecarrega as articulações, proporcionando uma qualidade de vida “incrível”.

Outro exemplo de superação é Lourdes Nakamura, de 72 anos, que se sagrou campeã nos 800 metros e conquistou bronze no revezamento. Após uma decepção no ano passado devido a problemas de saúde, Nakamura perseverou e atribui à corrida a melhora em sua saúde e a socialização, motivo que a fez retornar às pistas.