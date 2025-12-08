Veículos de Comunicação
Três Lagoas

Gastronomia

Três Lagoas se destaca e conquista nove prêmios no Festival 'Bar em Bar' 2025

A cerimônia de premiação aconteceu em Campo Grande

Pedro Tergolino

Com o sucesso de 2025, a Abrasel já inicia o planejamento da próxima edição. Foto: Arquivo/RCN 67.
Com o sucesso de 2025, a Abrasel já inicia o planejamento da próxima edição. Foto: Arquivo/RCN 67.

Três Lagoas mais uma vez mostrou a força da sua gastronomia no Festival Bar em Bar 2025. A cidade conquistou nove premiações nas três categorias do concurso (comida de boteco, restaurante e hamburgueria) e se consolidou como uma das maiores referências do setor no Mato Grosso do Sul. A cerimônia de premiação aconteceu em Campo Grande.

Segundo Breno Salviano, presidente da Abrasel Costa Leste, esta foi a edição com maior participação popular.

“Tivemos 11 mil votos em todo o estado, praticamente o dobro dos últimos anos. O público já entendeu como funciona o festival e abraçou a ideia”, destacou.

Os vencedores de Três Lagoas:

Categoria Restaurante
• 1º lugar: Hotel OT
• 2º lugar: JB Peixaria
• 3º lugar: Migas Marmitaria

Categoria Hamburgueria
• 1º lugar: Pandas Burger – estreante já conquistando o topo
• 2º lugar: Tom Chef
• 3º lugar: Infinity Burger

Categoria Comida de Boteco
• 1º lugar: Deliciê – com a surpreendente coxinha de morango, prato doce que chamou a atenção do público
• 2º lugar: Kadu Restaurante – com o torresmo de rolo
• 3º lugar: Porks

A inovação também marcou a edição. A “coxinha de morango”, vencedora da categoria Comida de Boteco, chamou tanto a atenção que motivou a Abrasel a sugerir uma nova categoria oficial para 2026: Sobremesas.

Breno Salviano explica que o festival movimenta toda a cadeia gastronômica e fortalece o turismo gastronômico da região.

“A nossa culinária é muito rica, e o festival comprova isso ano após ano. O público já espera por esse momento para experimentar novidades e prestigiar os estabelecimentos”, afirmou.

Com o sucesso de 2025, a Abrasel já inicia o planejamento da próxima edição. A expectativa é de ainda mais participantes e maior envolvimento do público.

