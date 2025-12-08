Três Lagoas se destaca e conquista nove prêmios no Festival 'Bar em Bar' 2025

Três Lagoas mais uma vez mostrou a força da sua gastronomia no Festival Bar em Bar 2025. A cidade conquistou nove premiações nas três categorias do concurso (comida de boteco, restaurante e hamburgueria) e se consolidou como uma das maiores referências do setor no Mato Grosso do Sul. A cerimônia de premiação aconteceu em Campo Grande.

Segundo Breno Salviano, presidente da Abrasel Costa Leste, esta foi a edição com maior participação popular.

“Tivemos 11 mil votos em todo o estado, praticamente o dobro dos últimos anos. O público já entendeu como funciona o festival e abraçou a ideia”, destacou.

Os vencedores de Três Lagoas:

Categoria Restaurante

• 1º lugar: Hotel OT

• 2º lugar: JB Peixaria

• 3º lugar: Migas Marmitaria

Categoria Hamburgueria

• 1º lugar: Pandas Burger – estreante já conquistando o topo

• 2º lugar: Tom Chef

• 3º lugar: Infinity Burger