Três Lagoas se destaca e conquista três medalhas no 2° Bloco dos Jogos da Juventude

Três Lagoas encerrou sua participação no II Bloco dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na categoria de 15 a 17 anos, com excelentes resultados que encheram de orgulho a torcida três-lagoense: foram conquistadas uma medalha de ouro e duas de prata pelos atletas do município.

As meninas do vôlei feminino deram um show à parte e levantaram o troféu de campeãs dos Jogos, de forma invicta, com apenas um set perdido em toda a competição. A final foi realizada no domingo, dia 25 de maio, no Ginásio da Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso do Sul (Aems), com vitória por 3 sets a 0 (25×22 / 27×25 / 25×20) sobre a equipe de Nova Andradina.

No masculino, em uma partida acirrada, após abrirem 2 sets a 0, os meninos do vôlei sofreram a virada e perderam no tie-break para a equipe de Ponta Porã, com parciais de 25×13, 25×23, 24×26, 23×25 e 11×15, ficando com a medalha de prata.

Em outra final emocionante, realizada no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, o time de futsal masculino empatou em 2 a 2 com Aquidauana no tempo regulamentar. A decisão foi para os pênaltis, e Três Lagoas acabou derrotada por 7 a 6, conquistando o vice-campeonato.