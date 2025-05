Três Lagoas se destaca em festival de dança com vários troféus

Três Lagoas brilhou em um importante festival de dança, conquistando um total de seis troféus de primeiro lugar e quatro troféus de segundo lugar, colocando a cidade em evidência e celebrando o talento de bailarinos. O evento ocorreu na terça-feira (29), com a participação do Studio de Dança Bricio Dance, em parceria com a Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

O evento contou com um júri altamente qualificado, incluindo um ex-bailarino da famosa dupla Sandy & Junior, o que elevou ainda mais o nível da competição e reforçou o prestígio do festival.

Confira a classificação:

1º Lugar: