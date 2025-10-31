Veículos de Comunicação
Três Lagoas se prepara para a 2ª fase da Copa Municipal de Futebol Society

Equipes locais se enfrentam em campos como Arena Bota Fogo, Arena Bela Vista, Osmar Dutra, Paranapungá e Poreirão

Redação RCN67

As disputas prometem ser intensas, com talentos locais mostrando suas habilidades e a garra necessária para avançar na próxima fase da competição. Foto: Divulgação/Assessoria.
As disputas prometem ser intensas, com talentos locais mostrando suas habilidades e a garra necessária para avançar na próxima fase da competição. Foto: Divulgação/Assessoria.

O clima de competição é grande em Três Lagoas. Nos dias 01 e 02 de novembro, a cidade terá os jogos da 2ª fase eliminatória da Copa Municipal de Futebol Society – Edição 2025, promovida pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

As expectativas são altas, com as equipes locais se enfrentando em campos como Arena Bota Fogo, Arena Bela Vista, Osmar Dutra, Paranapungá e Poreirão. As disputas prometem ser intensas, com talentos locais mostrando suas habilidades e a garra necessária para avançar na próxima fase da competição.

A programação completa dos jogos está disponível para os torcedores que desejam acompanhar os jogos através do link.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

