Três Lagoas se prepara para a 2ª fase da Copa Municipal de Futebol Society

O clima de competição é grande em Três Lagoas. Nos dias 01 e 02 de novembro, a cidade terá os jogos da 2ª fase eliminatória da Copa Municipal de Futebol Society – Edição 2025, promovida pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

As expectativas são altas, com as equipes locais se enfrentando em campos como Arena Bota Fogo, Arena Bela Vista, Osmar Dutra, Paranapungá e Poreirão. As disputas prometem ser intensas, com talentos locais mostrando suas habilidades e a garra necessária para avançar na próxima fase da competição.