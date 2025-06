Três Lagoas se prepara para celebrar Corpus Christi com fé, tradição e evangelização

https://youtube.com/watch?v=XqUC6F7a6ng

A comunidade católica de Três Lagoas está se preparando para celebrar, nesta quinta-feira (19), a Solenidade de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica. A programação contará com missas, adoração ao Santíssimo Sacramento, a tradicional confecção de tapetes coloridos e um show de evangelização.

De acordo com o padre Rogério Fernandes, pároco da Catedral Sagrado Coração de Jesus, a celebração começa cedo. “Teremos a primeira missa às seis horas da manhã. Em seguida, daremos início à adoração ao Santíssimo Sacramento no altar principal da Catedral, que seguirá até às cinco da tarde, quando acontece a segunda missa do dia”, explica.

Logo após a missa da manhã, também começa a confecção dos tradicionais tapetes na avenida Antônio Trajano. O trabalho é feito por voluntários das paróquias, movimentos e comunidades católicas. “Esse momento é sempre marcado por muita alegria, união e fé. Os tapetes são uma forma de expressar o nosso amor a Jesus e testemunhar a nossa comunhão como cristãos”, destaca o padre.

A expectativa é que os tapetes fiquem prontos até o início da tarde. No ano passado, fiéis ainda estavam trabalhando por volta das 13h30. A preparação antecede a missa das 17h, seguida da procissão com o Santíssimo Sacramento até a Praça da Igreja Santo Antônio, onde será realizada a bênção final e, em seguida, uma evangeliza-show com a cantora católica Sílvia Rodrigues.