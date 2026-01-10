Três Lagoas se torna refúgio para venezuelanos que fogem da crise

A crise política, econômica e social na Venezuela, agravada recentemente após a prisão do presidente Nicolás Maduro em uma operação dos Estados Unidos, segue refletindo fora do país. Em Três Lagoas, o impacto aparece no aumento do número de imigrantes venezuelanos que escolheram o município como destino em busca de estabilidade, trabalho e melhores condições de vida.

Dados da Polícia Federal indicam que, somente em 2025, foram registradas 440 autorizações de residência para imigrantes em Três Lagoas. A maioria é formada por venezuelanos, com 163 registros, seguidos por haitianos, com 87. O crescimento é expressivo quando comparado aos dados do IBGE, que apontam que em 2017 apenas 54 venezuelanos viviam oficialmente no município.

Entre as histórias que ajudam a compreender esse movimento está a da venezuelana Elizabeth Jasmin Paez, de 40 anos. Ela deixou a Venezuela há oito anos em razão das dificuldades financeiras e da impossibilidade de manter condições básicas de vida, mesmo exercendo mais de uma atividade profissional.

Na Venezuela, Elizabeth atuava como assistente administrativa, gerente e assistente de vendas. Ainda assim, a renda não era suficiente para cobrir despesas essenciais, incluindo cuidados de saúde da filha, que necessita de acompanhamento terapêutico constante. Diante do agravamento da crise, a decisão foi vender bens e deixar o país.

Antes de chegar ao Brasil, a venezuelana tentou recomeçar no Equador, sem sucesso, e depois no Peru, onde permaneceu por dois anos. Foi nesse período que conheceu o atual marido. A decisão de vir para o Brasil ocorreu após avaliar que o país oferecia melhores condições de trabalho e acesso a serviços de saúde, mesmo sem domínio do idioma português.

A chegada ao Brasil coincidiu com o período da pandemia da Covid-19. O primeiro destino foi a cidade de São Paulo, mas o ritmo acelerado e as dificuldades iniciais levaram à busca por um local mais tranquilo. A escolha por Três Lagoas aconteceu de forma espontânea, ainda na rodoviária do município.